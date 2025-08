Sécurité renforcée pour la fête du lac d'Annecy

Ce week-end, pour la traditionnelle fête du lac d'Annecy, un dispositif de sécurité et de secours d'envergure sera mis en place.

Samedi 2 août 2025, à partir de 21h45, près de 150 000 spectateurs sont attendus pour la fête du lac d'Annecy. Pour cette édition, intitulée "Ode à la lune", le plus grand spectacle pyrotechnique d’Europe, s'annonce grandiose. Au programme, un show de soixante-dix minutes, mêlant pyrotechnie, jets d'eau, lumières et lasers, le tout accompagnée par un répertoire musical varié et la voix de Benoît Allemane (la voix française de l'acteur américain Morgan Freeman). Ce spectacle sera coordonné par le maître-artificier Édouard Grégoire et la société Arteventia.

Un dispositif de sécurité à la hauteur du spectacle

Pour assurer le bon déroulement de cet évènement, la préfecture a prévu de déployer un dispositif de sécurité important. Un périmètre de protection sera installé autour de la zone payante de la manifestation. Cette zone sera entièrement évacuée à 18 heures. A partir de 19 heures, le périmètre sera de nouveau accessible pour les spectateurs après un contrôle. En effet, les visiteurs seront soumis à un contrôle strict incluant des palpations et une inspection visuelle des sacs. Les objets à bout pointu, les bouteilles et contenants en verre, les thermos, glacières, les boites et canettes rigides, les casques de motos, les animaux, l’alcool, les gros sacs et les trépieds photos seront interdits.

Pour éviter les accidents, la préfecture a également interdit l'usage de pétards ou de feux d'artifices sur la voie publique. Il sera également interdit d'en acheter ou d'en transporter dans les communes d’Annecy, Sévrier, Veyrier et Menthon. Cette interdiction concerne par ailleurs les produits inflammables ou chimiques sauf justification précise. Le port et le transport d'armes ou d'objets pouvant servir comme tel sera également prohibé. Ces interdictions seront mise en place entre samedi 12h00 et dimanche 07h00.

De plus, la gendarmerie, la police nationale, la police municipale et les forces armées (dans le cadre de l’opération "Sentinelle"), seront présents pour assurer la protection du public. Les sapeurs-pompiers, le SAMU et des associations agréées de sécurité civile seront également sur place.

La circulation risque d'être perturbée

La circulation sera perturbée et certains axes seront même coupés. Ce sera le cas à partir de 17h30 pour les poids lourds en provenance de Doussard. A partir de 21h00 et jusqu'à dimanche 2h00, l’accès à la commune d’Annecy depuis Sevrier sera interrompue quel que soit le véhicule. Sur la même période, la circulation sur la RD909 en direction d'Annecy entre Veyrier-du-Lac et la rue de Verdun à Annecy sera également impossible. Les véhicules venant de Talloires-Montmin devront passer par le col de Bluffy pour rejoindre Annecy.

Dans le centre la ville d'Annecy, d'autres axes routiers seront inaccessibles pour tout le monde, à l'exception des riverains et des employés et clients de l'hôtel "Les Trésums". Ainsi, entre samedi 07h00 et dimanche 02h00, la circulation sera impossible sur l'avenue de la Mavéria (entre l’avenue du Petit Port et le rond-point de l’Impérial) et sur le Chemin de Tillier. Du samedi 17h30 au dimanche 2h00, l'accès à l'avenue de France (entre l’avenue des Barattes et l’avenue d’Albigny), à l'avenue d’Albigny, au quai Eustache Chappuis, à l'esplanade de l’hôtel de ville, à la rue des Marquisats (entre le quai Eustache Chappuis et le giratoire situé à l’angle de la rue de Trésum) , au boulevard Saint-Bernard de Menthon (entre l’avenue du Parmelan et l’avenue des Barattes), à la rue Jean Jaurès (entre l’avenue d’Albigny et le rond-point du Lycée) et au boulevard de la Corniche (entre la route du Semnoz et la rue des Marquisats) seront interdits aux voitures.

D'autres voies seront interdites à la circulation dans Annecy-le vieux. Du vendredi au dimanche à 02h00, la circulation sera impossible sur la route forestière du Plan de Sagran. Tous les véhicules seront également interdit de samedi à dimanche sur les rue du Pré Vernet et rue de Verdun entre 07h00 et 02h00, sur la rue du Grand Essert entre 14h00 et 02h00 et sur l'avenue du Petit Port et la rue centrale entre 18h30 et 02h00.

Une protection même sur l'eau

Si la circulation routière risque d'être fortement perturbée, la circulation sur l'eau va, elle aussi, être règlementée. Pendant le spectacle et la mise en place des artifices, la baignade et la navigation seront interdites entre la ligne d’eau de sécurité et la rive d’Annecy, ainsi que dans les canaux du Thiou et du Vassé. Durant la fête, les paddles, canoës et kayaks seront interdits. De plus, toutes les embarcations devront allumer leurs feux de route au coucher du soleil, s'assurer d'avoir tous les équipements de sécurité nécessaire et naviguer à une vitesse maximale de 25km/h. Pour le port du gilet de sauvetage, il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, les personnes navigants sur autre chose qu'un bateau à passager et pour les personnes sur un bateau de plaisance pour le trajet retour. Enfin, la conduite d'un bateau sous emprise de l'alcool est strictement interdite.