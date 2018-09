La police arrête le tournage d'un clip de rap à côté du Parc OL

Mercredi soir à Décines, à côté du Parc OL, la police a arrêté le tournage illégal d'un clip de rap.

Mercredi 19 septembre, vers 18h15, la police est intervenue à Décines pour arrêter le tournage illégal d'un clip de rap. Une centaine de personnes était présente à côté du Parc OL, accompagnée de rodéo motorisé. La police a dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes, et a été la cible de plusieurs jets de projectiles. Un jeune homme de 16 ans a été identifié comme l'auteur des jets et arrêté à 19h50 par un équipage de police secours. L'homme a reconnu les faits et laissé libre avec une convocation par officier de police judiciaire le 19 novembre.