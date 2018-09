L'entrepôt, situé dans un appartement de l'avenue Berthelot, en plein centre de Lyon, était sous la surveillance d'un ressortissant albanais. Quelques mois plus tôt, ce même lieu était le théâtre de l'arrestation d'un demandeur d'asile originaire d'Albanie et de la saisie de 10 000 euros provenant d’un trafic d’héroïne.

La police des stups de Lyon vient de saisir plus de 100 kilos d'herbe et près d'un kilo d'héroïne pure dans un appartement de l'avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement. Une saisie record d'une valeur marchande d'un million d'euros survenue cette semaine dans un appartement bien connu des services. Quatre mois plus tôt, cet appartement servait de base à un trafiquant d'héroïne. Demandeur d'asile d'origine albanaise, il a été condamné à trois ans de prison suite à la découverte de 10 000 euros issus d'un trafic. À l'époque, l'homme avait les clés de cet appartement de l'avenue Berthelot. Suite à de nouveaux renseignements, une surveillance du lieu a été mise en place cette semaine. Elle a abouti à l'arrestation d'un trafiquant, également originaire d'Albanie, ainsi qu'à une saisie record de drogues. Selon Le Progrès, aucune information n'a été donnée par le prévenu sur ses complices ou ses commanditaires.