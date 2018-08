Ils attaquaient et volaient les voyageurs dans les trains autour de Lyon

Après plusieurs semaines d'attaques et de vols dans les trains de la région, cette affaire a trouvé son épilogue mardi au Tribunal Correctionnel de Lyon.

Entre décembre 2017 et février 2018, un jeune homme de dix-neuf ans, accompagné de quatre à cinq mineurs, détroussait les voyageurs des trains entre Saint-André-le-Gaz et Lyon. Le mode opératoire de cette bande de Vénissieux, rapporté par Le Progrès, était toujours le même : ils repéraient des "proies" faciles dans les TER comme des adolescents, les menaçaient en groupe, les bousculaient, puis volaient leurs téléphones, argent et cartes bancaires. Ils n'hésitaient pas à faire descendre leur victime du train pour finir leur larcin sur les parkings, ou s'attaquer à certaines dans le métro de Lyon, allant jusqu'à voler le pantalon de l'une d'elle dans les toilettes de la station Bellecour.

Retrouvés grâce à la vidéosurveillance, ils ont été jugés mardi 28 août par le Tribunal Correctionnel de Lyon. "Une bande de sauvages qui veut faire régner sa loi. On serait allé jusqu'au où ?", a demandé la procureure Dominique Sauves, dont les propos sont rapportés par Le Progrès. Pour expliquer ces attaques, le prévenu de dix-neuf ans a répondu, "On faisait notre argent", laissant la salle sous le choc. Il a été condamné pour extorsion et vols avec violence en réunion à deux ans de prison, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve.