Il frappe son ex-compagne et fait disparaître les certificats médicaux

Les enquêteurs ont interpellé mercredi un homme de 63 ans de Rillieux-la-Pape accusé de violence par son ex-compagne. Plusieurs armes ont été découvertes chez lui.

Une procédure a été diligentée contre un homme de 63 ans, habitant à Rillieux-la-Pape. Interpellé mercredi, il aurait commis des violences répétées contre son ex-compagne entre 2012 et 2015. Elle avait présentait un certificat médical avec 21 jours d'ITT, daté de 2014 et avait expliqué qu'elle avait dû se rendre quatre fois aux urgences auparavant à cause des violences subies. Selon elle, son ex-concubin aurait à chaque fois fait disparaître les certificats médicaux. Les policiers ont perquisitionné le domicile de l'homme et ont découvert un fusil de chasse et un pistolet automatique Glock. L'homme a reconnu les faits tout en les minimisant. Il est présenté au parquet de Lyon ce 14 septembre.