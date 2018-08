Grenoble : blessé par balles, un ado de 15 ans entre la vie et la mort

Dimanche après-midi, deux jeunes hommes de 15 et 19 ans ont été blessés par balles. Le plus jeune se trouve aujourd’hui entre la vie et la mort. Un suspect a été placé en garde à vue lundi.

Une fois de plus, les projecteurs sont braqués sur la ville de Grenoble. Après l’affaire Adrien Perez, le week-end dernier a, lui aussi, atteint un pic de violence. Dimanche 12 août, deux hommes de 15 et 19 ans ont été blessés par balles et immédiatement conduits à l’hôpital de Grenoble, a précisé une source judiciaire au Dauphiné Libéré. Selon plusieurs médias, le premier avait reçu une balle dans l’œil "et son pronostic vital était encore engagé lundi après-midi". Le second, légèrement blessé, avait reçu une balle dans la fesse. Connu des services de police, ce dernier a été interrogé pour aider les enquêteurs à élucider les faits. Il est resté vague quant aux motifs de l’agression. Aujourd’hui, le dossier a été confié à la police judiciaire de Lyon. Pour les enquêteurs, la piste la plus plausible reste le trafic de stupéfiants. Selon l’AFP, un suspect de 27 ans connu des services de police s’est rendu à la police judiciaire dans la nuit de dimanche à lundi et a été placé en garde à vue.