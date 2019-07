Braquage sur l'A43 à Lyon : il n'y avait pas d'argent dans le fourgon

Le parquet de Lyon s'est saisi de l'affaire du braque du fourgon survenu ce matin sur l'A43 près de Lyon.

Le parquet de Lyon a annoncé ce mercredi midi avoir ouvert une enquête pour “tentative de vol à main armée en bande organisée et association de malfaiteurs” après l'attaque d'un fourgon blindé ce mercredi matin sur l'A43. Les investigations ont été confiées à la direction centrale de la police judiciaire. Le parquet indique par ailleurs “qu'il n'y avait pas d'argent dans le fourgon au moment de l’attaque”. Le camion de la société Prosegur aurait été coincé par deux camionnettes blanches dont seraient sortis des malfaiteurs lourdement armés avec des fusils d'assaut et équipés de gilets par balles. Ils auraient ensuite pris la fuite à pied. Trois convoyeurs ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital.