Après un cambriolage à Lyon, elle trouve son sac en vente sur Le Bon coin

Cambriolée durant l'été, une Lyonnaise a découvert son sac volé en vente sur le site Le Bon coin. Une personne a été interpellée.

Au début de l'été, le domicile d'une lyonnaise est cambriolé à l'aide de fausse clé, un ordinateur portable, une paire de bottines et un saxe à main de luxe sont dérobés. Cette particulière va découvrir plus tard ce même sac qu'on lui a volé, mis en vente sur le site Le Bon coin. Le 13 décembre, la police a interpellé une femme de 24 ans dans la station de métro Foch, c'est cette dernière qui avait tenté de vendre le sac en ligne. Lors de la perquisition de son domicile, les bottines volées ont été découvertes. Elle a partiellement reconnu les faits et est convoquée en Maison de Justice et du droit en mai 2019.