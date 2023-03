Agression au couteau dans un bus Tcl à Lyon, le suspect incarcéré

L’homme interpellé à Lyon le 17 mars à Lyon après une agression au couteau dans un bus TCL de la ligne 15 a été écroué en attendant son procès.

Interpellé à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique, l’auteur présumé d’une agression au couteau survenue le 17 mars dans un bus TCL a été écroué, selon Le Progrès. Une incarcération préventive dans l’attente de son jugement fixé au 11 mai.

Lors d’une altercation avec un autre passager à bord de la ligne 15, cet homme âgé de 21 ans et d’origine italienne avait sorti un couteau alors que le bus se trouvait sur la M7 au niveau de Confluence. Armé de celui-ci, il avait ensuite menacé les usagers et le chauffeur du bus, avant de blesser un policier hors service et le conducteur d’un camion, qui tentaient de s’interposer.

D’après nos confrères, au moment de cet incident lors duquel il a également tenté de s’enfuir au volant du bus, puis d’une voiture, il se trouvait sous l’empire d’une drogue. Vendredi, au lendemain de l'agression, la police avait lancé un appel à témoins pour identifier les passagers du bus.

