Affaire Maëlys : rouvrir les enquêtes pour rattraper le temps

Les mises en examen de Nordahl Lelandais dans les affaires Maëlys et Arthur Noyer ont instillé le doute. Des vérifications ont été demandées dans une vingtaine d’affaires de disparition, dans la région et un peu au-delà. Enquêteurs et familles souhaitent avant tout éliminer la “piste Lelandais” dans ces affaires, pas en faire un bouc émissaire. […]