17 ans, alcoolisé et dangereux : il fonce en voiture dans les rues de Lyon

Un mineur de 17 ans a été arrêté à Lyon après avoir roulé à vive allure dans les rues de la ville tout en étant alcoolisé.

Dimanche 5 mai, vers 6h30, les policiers interpellent un mineur Décinois de 17 ans, déjà connu pour six antécédents judiciaires. Plus tôt, il roulait à vivre allure dans les rues de Lyon, commettant de nombreuses infractions au Code de la route et mettant en danger la vie des piétons. Le jeune a refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers qui lui demandaient de s'arrêter.

Lors de sa fuite, il a également percuté l'arrière d'une voiture à bord de laquelle se trouvaient deux personnes. Logiquement sans permis, n'ayant que 17 ans, le mineur conduisait alors qu'il avait bu et présentait une alcoolémie de 0,63 mg/l. Il a refusé de s'exprimer lors de sa garde à vue et sera présenté au parquet ce lundi.