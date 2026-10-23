Un vendredi venteux et humide à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus

Ce vendredi 23 octobre s'annonce mitigé et plutôt humide à Lyon, avec des températures qui atteindront les 17 degrés dans l'après-midi.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, la pluie est de retour à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Ce vendredi 23 octobre le temps s'annonce changeant avec des averses localement forte du matin au soir en marge de la tempête Austen qui sévit dans le reste du pays. Le vent du sud soufflera d'ailleurs jusqu'à 50 km/h.

Côtés températures il fait 13 degrés déjà ce vendredi matin, contre seulement 5 la veille. Et le mercure atteindra les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison qui devraient se maintenir ce weekend à Lyon.