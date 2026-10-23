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Des rafales à plus de 70 km/h à Lyon de dimanche. ©ByStudio – iStock

Orages et vent violent : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance pour vent violent ou orages ce vendredi 23 octobre 2026.

    Le temps s'annonce agité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour cette fin de semaine. En lien avec la tempête Austen qui a débuté en Bretagne et sur la Manche, dix départements de la région ont été placé en vigilance par Météo France ce vendredi 23 octobre 2026.

    L'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orages tandis que le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance vent violent. Le vent de sud pourrait souffler assez fort tout au long de la journée dans ces départements.

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