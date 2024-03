Olympique lyonnais : Sonny Anderson partira en juin

"Je n’ai aucune mission, rien." L'emblématique ancien numéro 22 de l'Olympique lyonnais semble acerbe quant à sa nouvelle place dans l'administration Textor. Sonny Anderson a annoncé dans Nice Matin que sa collaboration avec son club de coeur sera définitivement stoppée en juin prochain.

La magie n'a visiblement pas prise entre Sonny Anderson et John Textor. L'ancien joueur emblématique de l'OL a expliqué dans une interview donnée au journal Nice Matin que sa collaboration avec le club prendra fin en juin prochain.

"J’ai un contrat qui va jusqu’au 30 juin. Mais le club a décidé de ne pas continuer avec moi pour l’an prochain, regrette Anderson. Au départ, l’idée était de faire comme Bernard [Lacombe] faisait avec Jean-Michel Aulas. On avait des projets avec l’académie, la formation. Mais ça n’intéresse pas Textor. Et c’est bizarre à dire, mais je n’ai aucune mission, rien. Ça me convient pas du tout, car j’aurais voulu apporter autre chose au club. Mais c’est un choix de la direction, et il faut l’accepter."

Monaco ou Marseille ?

L'ancien défenseur confirme néanmoins qu'il sera toujours à l'antenne de BeIN Sports et qu'il se verrait bien à Monaco ou Marseille ! "Je suis toujours attaché à Monaco et Marseille. Je vais souvent à Louis II et j’ai gardé beaucoup de contacts à l’ASM. Je les suis de près", confie-t-il.