L'OL affronte Lorient ce soir

Pierre Sage, coach de l’OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Les Lyonnais se déplacent à Lorient ce soir pour la 25e journée de Ligue 1, sans Lacazette !

Les hommes de Pierre Sage s'imposeront-ils face à Lorient même en l'absence de leur capitaine ? Réponse ce soir. L'OL, actuellement 11e du classement de Ligue 1, se déplace en Bretagne pour affronter le FC Lorient (14e) dans le cadre de la 25e journée du championnat.

"Quand je suis arrivé, l'objectif était différent. On m’avait parlé de la construction d'une équipe taillée pour l'Europe. La réalité a été différente, mais cela sert d'expérience pour ma carrière et ma vie. Nous devons nous surpasser pour atteindre nos objectifs dans cette situation et aller de l'avant", a reconnu le défenseur Nicolas Tagliafico.

Lacazette forfait

Une semaine après la claque infligée à domicile par Lens (0-3), les Lyonnais devront assurer leur match sans Alexandre Lacazette, qui souffre toujours d'un hématome à la cuisse. « Si quelqu'un doit remplacer Alexandre, j'aimerais plutôt que ce soit l'équipe. Aujourd'hui, une équipe de football ne peut pas reposer sur un seul joueur, un seul individu. (...) Notre niveau de jeu, notamment en attaque placée, doit s'élever de manière à régler un problème qu'on n'était pas parvenus à résoudre en Coupe de France contre Strasbourg, qui a une façon de défendre similaire à celle de Lorient », a commenté Pierre Sage lors d'une conférence de presse.

Lorient est la plus mauvaise défense de Ligue 1 Uber Eats. Les Merlus ont encaissé 45 buts en 24 rencontres.