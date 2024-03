11 000 euros en liquide saisis à Vénissieux

Photo d’archives du Raid de Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

D'après le parquet de Lyon, 11 000 euros, une arme à feu et 7 kilos de résine de cannabis ont été saisis à Vénissieux lundi 4 mars.

Dans un communiqué, le parquet de Lyon annonce avoir saisi près de 11 000 euros en liquide lundi 4 mars à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes. "Les fonctionnaires de police de la DIPN, assistés par une unité du RAID et une équipe cynophile ont procédé à l’interpellation et au placement en garde à vue de cinq personnes dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte au mois d’octobre 2023 des chefs de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, et blanchiment", précise-t-il.

7 kilogrammes de résine de cannabis et une arme à feu ont également été retrouvés. Quatre personnes ont été interpellées et présentées ce jour par le parquet "dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, détention d’arme de catégorie B".