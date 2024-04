Près de Lyon, une perquisition à 40 000 € pour les gendarmes

Lors d'une perquisition, les gendarmes de la brigade de Jonage ont perquisitionné pour 40 000 € de matériel. Ils cherchent le ou les propriétaires.

Les gendarmes de la brigade de Jonage ont fait une découverte stupéfiante lors de la perquisition du domicile d'un mis en cause. Plus de 40 000 € d'outillage électroportatif de la marque Milwaukee ont été saisis. La majorité du matériel est neuf.

Dans la longue liste d'outils, on retrouve : des perceuses visseuses, des clés à choc, des scies sabre, des scies circulaires, des perforateurs, des meuleuses, des compresseurs, des projecteurs de chantier, des boîtes de rangements d'outils ou encore des présentoirs. Les gendarmes recherchent actuellement le ou les propriétaires.

Conflit sur Facebook

En dessous de la publication Facebook dans laquelle les militaires listes leurs différentes trouvailles, un internaute répond. "Ça ne sert à rien de chercher, le seul et unique propriétaire, vous l'avez eu en face de vous", fulmine-t-il. ce dernier explique être "fan" de cette marque d'outillage et répète "n'avoir rien volé".

Sur son profil, on retrouve une publicité pour un compte Instagram et un canal Telegram sur lesquels on peut acheter, à bas prix, des outils de la marque Milwaukee. L'individu est-il réellement celui qu'il prétend être ou souhaite-t-il simplement se faire remarquer ? Affaire à suivre...