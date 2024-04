Le musée d'art contemporain de Lyon fête son 40e anniversaire

En l'honneur de ses 40 ans d'activité et des 300 expositions à son actif, le célèbre musée lyonnais organise un grand week-end de fête.

Il y a 40 ans, la Ville de Lyon fondait son musée d'art contemporain, alors dirigé par Thierry Raspail. Installé dans un premier temps au sein du Palais-Saint-Pierre, le musée est déménagé à la Cité internationale en 1995. Un lieu emblématique qu'il n'a plus quitté depuis. Pour célébrer son quarantième anniversaire comme il se doit, le musée prépare ainsi trois jours d'évènements les 17, 18 et 19 mai prochains.

Performances, tables rondes et nocturnes

Pendant ce week-end festif, le macLyon ouvrira ses portes à tous. Ses expositions éphémères et permanentes seront accessibles en entrée libre et gratuite. Les célébrations débuteront vendredi 17 mai dès 10 heures, avec un discours de l'actuelle directrice du musée Isabelle Bertolotti. Suivra ensuite un vaste programme à base de tables rondes et rencontres variées. Il s'agira notamment de retracer l'histoire du musée, d'évoquer ses activités et faire témoigner des artistes. Les journées de samedi et dimanche seront animées par des performances artistiques liant danse et musique.

Pour poursuivre les festivités une fois la nuit tombée, deux nocturnes sont prévues les vendredi et samedi soirs. Au programme, émission en partenariat avec Radio Nova, performances participatives et fresque collective. Le musée accueillera également deux DJ sets pour faire durer le plaisir jusqu'à 1 heure du matin. Certaines activités se tenant à places limitées, il est nécessaire de réserver ses places via la page de l'évènement.

