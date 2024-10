Onze hommes jugés à Lyon dans le cadre d’un réseau franco-égyptien de blanchiment d’argent ont été condamnés à des peines allant jusqu’à 6 ans de prison, indique Le Progrès.

L’affaire avait débuté après la découverte de 135 000 € en liquide dans les bagages d’un passager à la gare de Lyon-Perrache. Une sacoche contenant 40 000 € en espèces avait été oubliée dans un wagon. Son propriétaire, retrouvé avec 95 000 € supplémentaires dans un autre bagage, a permis aux enquêteurs d’identifier un réseau de blanchiment d’argent impliquant 22 individus. Ce réseau collectait des fonds en France pour les renvoyer en Égypte, via des virements bancaires déguisés en paiements à des "fournisseurs".

Le procès, qui s'est ouvert le 15 octobre à Lyon, a abouti à des condamnations allant d’un an de prison avec sursis à 6 ans ferme, révèle Le Progrès. Mohamed Montaleb, figure centrale du réseau, a été condamné à 6 ans de prison avec mandat d’arrêt. D’autres prévenus, comme Ahmed Fahroud et Khaled Saber, ont écopé respectivement de 4 et 5 ans de prison. Les accusés ont 10 jours pour faire appel.