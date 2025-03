Agression raciste de Lucas à Vénissieux : des actes "odieux" dénonce La Métropole en commun

Après l'agression à caractère raciale d'un adolescent à la sortie de son collège à Vénissieux, le groupe de Nathalie Perrin-Gilbert dénonce des actes "portant atteinte aux valeurs fondamentales de notre République".

Le 24 mars dernier, une vidéo d'une extrême violence montrait Lucas, jeune adolescent scolarisé à Vénissieux, subir une agression raciste par certains de ses camarades. Scolarisé au collège Jules-Michelet, le jeune élève se fait battre à plusieurs reprises et insulté en raison de sa couleur de peau. Un harcèlement scolaire qu'il subirait depuis plusieurs mois.

"Ce n’est pas la première fois que j’interpelle le directeur du collège contre le harcèlement scolaire et les agressions répétées de certains élèves", avait indiqué le père de l'élève, qui ne va depuis plus au collège.

Lire aussi : Vénissieux : une plainte déposée après l'agression raciste d'un collégien

La vidéo a fait vivement réagir et la famille a déposé une plainte contre l'un des agresseurs. Une enquête est également en cours. Au sein de la classe politique lyonnaise, les réactions se succèdent.

"Ces actes odieux, qui mêlent harcèlement scolaire et propos racistes, portent atteinte aux valeurs fondamentales de notre République", ont dénoncé les élus du groupe La Métropole en commun, groupe de Nathalie Perrin-Gilbert. "Nous exprimons toute notre solidarité à Lucas et à sa famille", ont-ils poursuivi, demandant "l’urgence d’une mobilisation collective pour éradiquer le racisme et toutes formes de haine dans nos territoires".

"Bâtir une Métropole où la diversité est une richesse"

"Nous réaffirmons notre engagement à bâtir une Métropole où la diversité est une richesse partagée et où aucun acte discriminatoire ne reste impuni", ajoutent finalement les élus dans leur communiqué publié dimanche.