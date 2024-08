Trois ans après son ouverture à Vif, au pied du massif du Vercors, le musée Champollion, dédié au travail sur le déchiffrement des hiéroglyphes des frères égyptologues Jean-François et Jacques-Joseph Champollion, poursuit l’étude de leur œuvre et offre une plongée dans la fascinante civilisation égyptienne, avec un focus sur les dieux de l’Égypte antique.

Enrichie d’antiquités prêtées par de grandes collections, l’exposition illustre l’apport, en 1822, de Jean-François Champollion à la connaissance des grandes divinités égyptiennes comme Amon-Rê, Isis, Osiris ou encore Anubis qu’il sort de l’oubli en même temps qu’une civilisation entière.

Dans ce parcours, les plus petits pourront s’amuser grâce à des jeux de cubes et de magnets afin de reconnaître les formes humaines et animales de certaines divinités.

Dieux et déesses d’Égypte, le Panthéon de Champollion – Jusqu’au 29 septembre au musée Champollion – www.musees.isere.fr