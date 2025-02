Haute-Savoie: vigilance rouge aux particules fines dans la vallée de l'Arve

Saint-Jean-d’Arves et ses 22 hameaux © JM Chapellaz

Une alerte à la pollution aux particules fines, soit vigilance rouge, est activée à partir de jeudi minuit dans la vallée de l'Arve (Haute-Savoie), a annoncé la préfecture de département.

Cette zone, qui s'étend de Chamonix jusqu'aux limites du Pays Rochois, encaissée entre deux massifs, est particulièrement vulnérable au phénomène dit d'"inversion de températures", lorsque l'air froid reste bloqué sous un air plus chaud, lequel forme un "couvercle" empêchant les polluants de se disperser en altitude.

Plusieurs mesures réglementaires entrent en vigueur "dès cette nuit (...) à minuit" jusqu'à la fin de l'épisode de pollution de "type combustion" (particules fines PM10), écrit la préfecture.

Parmi elles, l'interdiction d’utiliser des chauffages au bois et des groupes électrogènes, la réduction de la température de chauffage des bâtiments à 18°C, ou encore l'interdiction d’effectuer des travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques (tonte de pelouse, taille-haies, etc.) ou à base de solvants organiques (peinture, vernis..).

4300 décès chaque année en Aura

La circulation sera différenciée pour les poids-lourds de plus de 3,5t (PL) sur tous les axes routiers du bassin touché par la pollution, et seuls ceux munis d’une vignette crit’air 0 à 4 sont autorisés à circuler. Pour les entreprises et les industries, il est notamment demandé de reporter les opérations émettrices de polluants à la fin de l’épisode de pollution.

Vendredi "certains secteurs de la façade Est devraient encore avoir une qualité de l’air mauvaise, notamment la vallée de l’Arve ou le seuil d’information pourra encore être dépassé", indique sur son site internet l'observatoire de la qualité de l'air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon un rapport de Santé publique France datant de 2021, quelque 4.300 décès en région Auvergne-Rhône-Alpes étaient imputables aux particules fines.