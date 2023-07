La Métropole de Lyon débloque 200 000 euros pour la filière textile

À l'issue d'un vote en commission permanente, la Métropole de Lyon débloque une enveloppe de 200 000 euros pour accompagner les acteurs de la filière textile.

La Métropole de Lyon a voté à l'unanimité un budget de 200 000 euros destiné à accompagner les acteurs de la filière textile. Dans l'optique de développer le recyclage des matières premières utilisées par l'industrie du textile, la collectivité va aider financièrement les 1 800 acteurs implantés sur son territoire. Grâce à cette enveloppe, la Métropole soutiendra les projets de cartographie des chutes de textile menés par le pôle de compétitivité Techtera ou encore les entreprises Unitex et Silk in Lyon pour l’organisation d’événements d’animation de la filière.

Upcycling et seconde-main

Alors que les vêtements de seconde-main et customisés séduisent de plus en plus, la collectivité souhaite faire évoluer ces pratiques de consommation. Elle a d'ores et déjà soutenu le collectif Cent Façons, qui a ouvert une boutique éphémère de la mode éthique et durable au centre commercial de la Part-Dieu, ou encore le projet Maison Ma Bille, qui étudie la customisation de vêtements à grande échelle pour les habits de travail.

"Avec plus de 1 800 acteurs implantés sur le territoire, représentant près de 14 000 emplois, le textile est une filière qui a fait la richesse de notre territoire et qui se renouvelle pour répondre aux enjeux écologiques et économiques actuels. Pour accompagner cette transformation, la Métropole de Lyon soutient les acteurs dans la création et la croissance de leurs projets afin de maintenir une activité textile locale, responsable et de qualité", souligne Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à l’économie, dans un communiqué.

