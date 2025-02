Haute-Savoie : une pénurie de reblochon ? 

Christophe Léger, représentant de la Chambre d’agriculture de Savoie Mont-Blanc, a laissé entendre qu’il pourrait y avoir une pénurie de reblochon dans les prochains jours.

Une simple phrase à suffi à semer le doute en Haute-Savoie : "Nous n’avons plus assez de lait pour produire du reblochon, c’est une rupture de stock". En effet, il y a quelques jours, Christophe Léger expliquait que la production de lait en Savoie et Haute-Savoie avait été touchée par les aléas climatiques de 2024. Pour le représentant de la Chambre d’agriculture de Savoie Mont-Blanc, ces perturbations risquent d'impacter la production de reblochon.

Une fausse alerte

En guise de réponse, Virginie Avettand, présidente du syndicat interprofessionnel du reblochon, déclare : "Non, il n'y a pas pénurie de reblochon. Je pense qu'il y a une petite erreur d'interprétation dans les propos qui ont été tenus. Ce qui s’est passé, c’est que le pic de production de lait s'est effectivement un peu décalé. Cela est dû aux influences du changement climatique et à ses incidences sur la gestion des troupeaux. À l'automne, on a eu du mal à produire, et cela correspondait au moment des grosses commandes des fêtes de Noël. Donc oui, à ce moment-là, on a manqué un peu de produit. Mais comme tout s’est décalé, on est maintenant en pleine production et pour le coup, il n'y a pas de pénurie de reblochon."

Ce qui est certain dans cette histoire, c’est que les propos de Christophe Léger n’ont pas manqué de faire stresser Virginie Avettand : "Ça a mis en alerte tout le monde, reconnaît-elle. Cela montre que les gens sont attachés au reblochon et qu'ils se sont dit : mince, si on n’a plus notre reblochon, comment on va faire ?" Vous voilà rassurés, il y aura bel et bien du reblochon pour tout le monde en cette fin de saison hivernale.