Entretien avec Nicolas Drouillet, directeur Orange Grand Sud-Est : “Orange se démarque par la qualité de son réseau fibre”

En France, Orange est le leader du déploiement de la fibre optique. Orange poursuit le déploiement de ce réseau très haut débit sur tous les territoires, animé par l'enjeu collectif d'apporter la fibre au plus grand nombre. Il s'agit d'un projet industriel d'une dimension exceptionnelle, en volume et en intensité, qui connaît peu d'équivalent en Europe.

Le déploiement de la fibre touche à sa fin. Où en est Orange à Lyon, dans la Métropole et dans le département du Rhône ?

Nicolas Drouillet : Avec 38,9 millions de logements et locaux couverts en fibre à fin juin 2024, la France est aujourd’hui le pays le plus fibré d’Europe. Orange est le premier contributeur à ce résultat, ayant déployé 57% des logements en France. Dans la métropole lyonnaise et le département du Rhône, Orange est également le principal opérateur à déployer la fibre. À Lyon, la fibre est aujourd’hui disponible pour quasi tous les foyers et locaux professionnels. Le taux d’éligibilité est de 99%. Dans la métropole, Orange a rendu éligibles 705 700 logements dans 56 communes, soit 93% du total, et commercialise ses offres à Meyzieu et à Saint-Priest sur le réseau d’un opérateur tiers. Dans le Rhône, Orange a rendu éligibles 217 000 prises dans 154 communes, soit 91,6% du total. Orange commercialise aussi ses offres sur le réseau d’un opérateur tiers dans les 54 communes dites Pierres Dorées, par exemple à Pommiers, Anse, Lentilly et L’Arbresle.

Le déploiement de la fibre est un chantier industriel d’une grande complexité. Nous devons parfois replanter des poteaux, refaire du génie civil, coordonner de nombreux corps de métiers… Nos équipes de Saint-Priest pilotent quotidiennement ce déploiement pour la région.

Dans le marché très concurrentiel de la fibre, qu’est-ce qui vous différencie ?

Dans tous les territoires où nous déployons la fibre, Orange se démarque par la qualité de son réseau fibre avec les taux d’échec de raccordement et les taux de panne les plus faibles selon l’observatoire de l’ARCEP sur la qualité des réseaux fibre. Nos techniciens sont mobilisés sur le terrain pour entretenir ou réparer le réseau en permanence, mais aussi pour raccorder nos clients, que ce soit sur nos réseaux ou ceux d’opérateurs tiers.

Par ailleurs, nous avons onze boutiques réparties sur le territoire du Rhône et de la Métropole pour être au plus près de nos clients : une très large majorité de la population peut ainsi se rendre dans une boutique Orange en moins de 30 minutes. La relation avec nos clients est essentielle.

Enfin, des équipes Orange à Lyon et dans le Rhône, experts, techniciens, conseillers, commerciaux… travaillent à l’accompagnement de nos clients, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels.

Notre maîtrise des réseaux et notre ancrage dans les territoires sont des atouts certains.

À terme, la fibre remplacera le cuivre ?

Bien sûr, et c’est même souhaitable, à la fois pour des raisons écologiques, économiques et d’accompagnement des usages ! Avec la généralisation de la couverture en fibre et les solutions très haut débit sans fil (satellite, 4G / 5G) en complément, la France entre pleinement dans l’ère du très haut débit numérique. Le réseau cuivre se vide de ses utilisateurs à un rythme soutenu. Ce réseau n’a pas été conçu pour tous les usages internet d’aujourd’hui. Au-delà de la connectivité à haut débit pour communiquer, travailler, se divertir, la fibre peut permettre la domotique (volets roulants, chauffage, surveillance de la maison…) et de plus en plus d’objets connectés font partie de notre quotidien. Autre point crucial, l’empreinte carbone de la fibre optique est bien meilleure que celle des réseaux ADSL classiques : le réseau fibre est trois fois moins énergivore que le réseau cuivre !