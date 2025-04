Shopping de printemps à Lyon

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises, inspirée par le retour des beaux jours !

Lampe tendance

Avec son abat-jour en rotin et son pied en céramique blanche, cette lampe au design épuré invite la nature dans votre intérieur. Mêlant habilement les styles bohème et contemporain, elle dégage une impression de fraîcheur et diffuse une lumière douce et chaleureuse. À dénicher dans la toute nouvelle boutique de meubles et de décoration tendance Milome.

Lampe Ronda – 79 euros.

Milome – Centre commercial Westfield la Part-Dieu, Lyon 3e

Sac à tout faire

Compagnon idéal de vos week-ends ou séances de sport, ce sac polochon est l’un des best-sellers de la marque Hindbag. Ultra pratique, il se porte à la main ou en bandoulière, et a une poche intérieure zippée pour y loger tous nos petits essentiels. Fabrication éthique, matières écoresponsables… Il se décline en quinze coloris tous plus joyeux les uns que les autres.

Sac polochon Simon Hindbag – 65 euros.

Gandy Maroquinerie – 55, passage de l’Argue, Lyon 2e

Table fleurie

Motifs floraux, couleurs éclatantes… les serviettes de la nouvelle collection Françoise Paviot décorent votre table en mode bucolique et apportent convivialité et bonne humeur le temps d’un repas ou d’un pique-nique. Réalisées en intissé, elles ont l’apparence du tissu mais la commodité du jetable. Petit plus : elles sont dessinées et fabriquées à Mions, près de Lyon.

Serviettes Maxi Fleur. Paquet de 20 (format 40x40 cm) – 8 euros.

Inspiration Concept Store – 12, rue de Sèze, Lyon 6e

La maison de Zoé – 5, Grande-Rue, Sainte-Foy-lès-Lyon

Et aussi chez Botanic et Bouchara

Plein soleil

Et si vous vous faisiez faire des lunettes de soleil personnalisées ? C’est ce que propose l’opticien fabricant lyonnais KLS-Lunettes, grâce à des ateliers visagisme et colorimétrie. Tout en étant conseillé et guidé, vous pourrez ainsi définir la forme, le style et la couleur qui vous conviennent le mieux. Amusez-vous à choisir la teinte de vos verres parmi les quelque deux cents proposées : tropiques, calanques, lagon, mimosa… Cerise sur le gâteau : toutes les lunettes sont imaginées à Lyon et fabriquées à Oyonnax.

KLS-Lunettes – Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 8e, Villefranche-sur-Saône

Beau et efficace

Avec ce diffuseur d’eau de la marque Pepin, vous n’aurez plus besoin d’arroser vos plantes. Une fois installé en terre, il diffuse progressivement son eau jusqu’aux racines, pour une hydratation des plus efficaces. Outre son côté design, on l’aime pour sa fabrication à la main par des artisans potiers au Portugal, ce qui en fait un objet unique.

Diffuseur Olla – 24,90 euros.

Hankō – 2, rue de Fargues, Lyon 1er

Les Curieux – 1, rue Fénelon, Lyon 6e

Le Dadashop – 13, rue du Griffon, Lyon 1er

Plantes pour tous – 27, rue Bellecordière, Lyon 2e

Coussin nomade

Léger, souple et peu encombrant, ce joli coussin cale-nuque de la marque Petits Cadors vous accompagnera dans toutes vos escapades printanières. Que vous souhaitiez lire dans un transat ou encore faire une petite sieste allongé dans l’herbe, il maintient vos cervicales et procure instantanément une sensation de bien-être. 100 % fabriqué en France, il a un garnissage moelleux conçu à partir de plastique recyclé collecté dans les cours d’eau.

Coussin Salvador – 45 euros.

Le Biocal – 24, rue Paul-Verlaine, Villeurbanne

www.petits-cadors.com

Chic scandinave

Vous êtes un adepte du style épuré et des couleurs naturelles ? Ce nouveau tee-shirt de la marque danoise Samsøe Samsøe est fait pour vous. Motif imprimé sur le devant et dans le dos, coton organique… On craque aussi pour sa coupe oversize qui apporte une touche décontractée à votre tenue. Comme toutes les autres pièces de la boutique Address før a different need, il deviendra vite un intemporel de tout vestiaire masculin.

Tee-shirt Satime – 80 euros.

Address før a different need (ADN) – 10, rue Auguste-Comte, Lyon 2e