Quoi de neuf à Lyon ?

4 nouvelles adresses lyonnaises à découvrir absolument !

© Charles Liets

Ode au pâté croûte

Avis à tous les fans de gastronomie lyonnaise ! Une adresse entièrement dédiée au pâté croûte vient d’ouvrir en Presqu’île.

Aux manettes de cet établissement gourmand, Bruno, qui, après plusieurs reconversions, s’est formé en charcuterie auprès des plus grands. Ses pâtés croûtes sont aussi beaux que bons, et se déclinent en une dizaine de saveurs salées mais aussi sucrées.

On retrouve les classiques Richelieu et campagnard mais aussi certaines recettes audacieuses telles que le thaï à base de porc et poulet, crème coco, gingembre, citronnelle et coriandre, ou encore le mendiant, avec porc, noisettes, pistaches, abricots et figues. Ici, on mise sur le goût et la qualité : la viande est sourcée auprès d’un éleveur aveyronnais, les sels sont sans nitrite, la farine et les légumes bios…

Tout est fabriqué sur place à la main, au jour le jour. Preuve que la boutique plaît : depuis son ouverture, début décembre, celle-ci ne désemplit pas.

Bru charcuterie pâté-croûtière – 7, rue Dubois, Lyon 2e

Temple du bien-être

Ambiance feutrée, tons poudrés, le centre de bien-être Feel Gong vous plonge instantanément dans une atmosphère cosy et chaleureuse. La spécialité des lieux : les bains sonores.

Allongé sur un matelas douillet, bien au chaud sous une couverture, vous serez bercé par les sons et vibrations des gongs bienfaisants, dispensés par Vanessa, sonothérapeute certifiée et créatrice du centre. Rapidement, vous lâchez prise, vous vous relaxez, vous ressentez un véritable bien-être physique et émotionnel…

N’hésitez pas à tester aussi les cours de yoga et de pilates, agrémentés de chromothérapie. Tout au long de la séance, des couleurs sont diffusées en fonction de l’objectif : dynamisation, relaxation, concentration… Sans oublier les soins personnalisés de massages sonores et de reiki.

Unique en son genre, ce lieu vous accueille pour des cours à l’unité ou sur abonnement.

Feel Gong – 15, place Jules-Ferry, Lyon 6e

Créations lyonnaises

Il était une fois trois créatrices lyonnaises qui avaient décidé de mettre leur imagination en commun. Le résultat ? Une très jolie boutique atelier, au cœur de la rue Auguste-Comte, telle une caverne d’Ali Baba chic et bohème.

Sur place, vous trouverez les ravissantes illustrations de Catherine, sous la marque “Ici la terre”, qui se déclinent en affiches, papeterie, boules à neige… et que l’on peut personnaliser à l’envi.

Les créations textiles “Unique en son genre” de Marianne se retrouvent sur de jolis coussins, des nappes, serviettes, pochettes, avec de ravissants motifs d’inspiration indienne, sans oublier des couronnes de fleurs et des bijoux upcyclés…

Quant à Alexandra d’Argentré, elle habille vos appliques, lampes et suspensions avec des abat-jour sur mesure, tendance et raffinés. Un lieu chaleureux, idéal pour trouver une idée de cadeau ou décorer sa maison.

Boutique atelier 3 novembre – 32, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Cochon Iodé : un concept unique et gourmand

Après avoir investi le plateau de la Croix-Rousse, Cochon Iodé vient d’ouvrir une nouvelle adresse, à deux pas des quais du Rhône. La particularité de ce restaurant d’un nouveau genre : allier, pour le meilleur, les saveurs terre et mer.

Tout commence par un accueil chaleureux : ici, on partage avec vous l’amour des bonnes choses, et on vous aiguille judicieusement dans vos choix.

La qualité, le goût et l’authenticité sont des valeurs phare de l’établissement, qui a d’ailleurs des sites de production en propre dans le bassin d’Arcachon, le golfe du Morbihan et en Auvergne.

Dans l’assiette, vous pouvez réunir, si vous le souhaitez, aussi bien des produits issus de la mer – huîtres, coquillages, crustacés – que du cochon dans toutes ses formes – charcuterie, pièce de cochon…

Mention spéciale pour les plateaux à partager Cochon Iodé, qui offrent un alliage subtil et gourmand des différents produits emblématiques des lieux. Ouvert en continu, le lieu a des propositions culinaires pour chaque heure de la journée.

Cochon Iodé – 54, cours de la Liberté, Lyon 3e