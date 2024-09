Le crochet : toujours plus tendance

Chaque année, le crochet gagne en popularité. L'engouement touche une génération en recherche de bien-être et de créativité, avec des vêtements chauds à la clé.

L'hiver approche à grands pas, et avec lui revient une activité qui gagne en popularité chaque année : le crochet. Longtemps perçu comme un loisir réservé aux grand-mères, il s'impose comme une véritable tendance. Avec un public de plus en plus large, cet engouement ne se limite pas seulement à la fabrication de vêtements chauds.

Félicie a 28 ans, elle crochète depuis plus d'un an et sans que ce soit une passion, c'est une activité qui fait désormais partie de son quotidien. "C'est un moyen de me détendre, de décrocher des écrans. Puis c'est aussi un moyen d'éviter la Fast Fashion, de faire quelque chose soit même", nous raconte-t-elle, pelote de laine à la main. "Et puis avec le crochet, ou la broderie, c'est aussi un bon moyen pour faire de beaux cadeaux, à moindre coût, mais personnalisable. Les gens sont toujours heureux de savoir que l'on a passé du temps sur un bonnet, un bob ou une chemise qu'ont leur a fabriqué".

L'essor du Slow Fashion

Le retour du crochet exprime une tendance plus globale, celle du Slow Fashion. À contre-courant des dernières décennies consuméristes post trente-glorieuse. Créer soi-même son pull, son bonnet ou son écharpe permet non seulement de s'assurer de la qualité des matériaux utilisés, mais aussi de s'affirmer à travers des pièces uniques, loin des productions de masse.

Les influenceurs et les créateurs de mode ne sont pas en reste. Sur Instagram et Pinterest, les hashtags #crocheters et #crochetlover explosent. Le crochet n'est plus seulement une activité hivernale, c'est un moyen d'expression artistique. Avec YouTube et les tutoriels TikTok, la communauté se renforce et s'internationalise.

Des matériaux naturels

Avec le retour du crochet, on assiste également à une valorisation des matériaux naturels. La laine, bien sûr, mais aussi le coton bio, l’alpaga ou encore le cachemire sont plébiscités pour leurs qualités isolantes et leur douceur. De plus en plus de marques proposent des fils de tricot écologiques, teintés naturellement et respectueux de l’environnement, pour répondre à une demande croissante de durabilité.

Plus qu'un simple passe-temps, le crochet est un phénomène de société. Entre expression de soi, bien-être et une mode plus responsable, il incarne une philosophie moderne, post-Covid.