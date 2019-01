A l'ère des smartphones qui permettent de regarder des films sur Netflix, le cinéma de Leone pourrait presque paraître anachronique tant sa saveur est décuplée lorsqu'elle est dégustée sur écran géant. Pourtant, le maître italien offre toujours un cinéma d'une rare modernité qu'il sera possible redécouvrir à l'occasion d'un festival Sergio Leone à Lyon.

On a beau avoir vu les films de Sergio Leone des dizaines de fois à la télévision, la projection sur grand écran de l'un de ses chefs d'oeuvre reste toujours une expérience grisante, voire charnelle. L'exposition consacrée au maître italien à la Cinémathèque à Paris se terminera le 27 janvier, mais la flamme renaîtra quelques jours plus tard à Lyon.

Du mercredi 30 janvier au samedi 2 février, l'Institut Lumière organise un Festival Sergio Leone, quatre jours consacrés à l'un des plus grands réalisateurs du XXe siècle, dont l'influence continue de hanter inexorablement le cinéma mondial trente ans après sa mort. Celui qui aurait eu 90 ans le 3 janvier 2019, sera ainsi aux cœurs de projection de l'Institut lors d'une rétrospective complète (voir le programme ci-dessous).

La journée du jeudi 31 janvier sera marquée par une conférence sur Sergio Leone animée par Christopher Frayling, auteur de la biographie de référence Sergio Leone, Quelque chose à voir avec la mort, et sans doute l'homme le plus passionnant à écouter lorsqu'il parle du réalisateur italien (Christopher Frayling a enregistré plusieurs commentaires audio pour les DVD et Blu-Ray des films de Leone). Samedi 2 février, à 15 heures, Il était une fois en Amérique sera projeté dans sa version longue de 4h15 avec entracte. Un monument de cinéma trop grand pour la plus grande des télévisions et qui trouvera ici le format qui lui permet de se sublimer.

Mercredi 30 janvier :

Mon nom est Personne à 15h45

Pour une poignée de dollars à 18h30

Et pour quelques dollars de plus à 21h

Jeudi 31 janvier :

Signature de Sergio Leone, Quelque chose à voir avec la mort de Christopher Frayling à la Librairie Cinéma en face du Hangar à partir de 18h

Conférence sur Sergio Leone par Christopher Frayling à 19h

Il était une fois la Révolution à 21h

Vendredi 1er février :

Le Colosse de Rhodes à 16h45

Il était une fois dans l'Ouest à 19h30

Samedi 2 février :

Il était une fois en Amérique (version longue) à 15h

Le Bon, la brute et le truand à 20h

Tarifs : 7,50 euros par séance, tarif réduit à 6 euros, 5 euros pour les abonnés. Billets en vente sur le site de l'Institut, aux accueils de l'Institut et à la Galerie Cinéma, 3 rue de l'Arbre Sec, Lyon 1er.