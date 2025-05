TNP : "La Fausse Suivante" subtilement réactualisée

C’est en janvier 2027 que Jean Bellorini, le patron du TNP, succédera à Jean Liermier à la tête du théâtre de Carouge (en Suisse). En attendant, il accueille ce dernier sur la grande scène de l’institution villeurbannaise.

Voilà une excellente occasion de découvrir le travail de ce comédien et metteur en scène français (né en 1970), installé en Suisse depuis dix-huit ans. D’autant que c’est avec sa version de La Fausse Suivante de Marivaux. Un auteur qu’il connaît parfaitement. Jean Liermier est en effet un adepte du dramaturge français du XVIIIe siècle.

À la suite d’une première rencontre avec Marivaux avec La Double Inconstance en 1999 à Carouge, il monte Les Sincères à la Comédie-Française en 2007. Une année plus tard, lorsqu’il prend la tête du théâtre carougeois, c’est avec Le Jeu de l’amour et du hasard qu’il marque son entrée. Après plus de dix ans passés sans son interlocuteur privilégié, Jean Liermier déclare “avoir éprouvé le désir de compagnonner à nouveau avec Marivaux, mon contemporain universel”. Il offre une actualisation subtile de La Fausse Suivante.

Les costumes de Rudy Sabounghi laissent planer une certaine incertitude temporelle, pouvant aussi bien évoquer les années 1950 qu’aujourd’hui. Les hommes sont en costume et long manteau, la comtesse (protagoniste essentiel de la comédie) en jupe mi-longue, collier de perles et pulls en cachemire dont les couleurs changent au fil des scènes.

Trois cents ans plus tard, la pièce de Marivaux n’a rien perdu de sa vis comica. Ni son acuité pour dénoncer les hypocrisies sociales à travers manœuvres, ruses et travestissements divers. Tout cela à partir d’une intrigue qui pourrait se concevoir aujourd’hui : un homme riche veut épouser une femme bien plus riche et surtout plus jeune que celle sur qui il avait d’abord jeté son dévolu. Mais attention, Marivaux était un visionnaire : la jeune femme convoitée est peut-être bien un jeune homme…

La Fausse Suivante – Du 5 au 14 juin au TNP de Villeurbanne