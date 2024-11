Théâtre : Sophie Divry, droit au chœur 

Benjamin Villemagne, avec le collectif X, met en scène le livre de l’écrivaine lyonnaise Sophie Divry, Cinq Mains coupées.

Paru aux éditions du Seuil en octobre 2020, Cinq Mains coupées, le livre écrit par Sophie Divry, n’a pas été un best-seller. En tout cas il n’a pas eu autant de succès que son dernier roman (qui porte bien son titre) sorti il y a un an, Fantastique Histoire d’amour.

Mais il a laissé une empreinte profonde chez tous ses lecteurs. Il possède une particularité remarquable : dans ce recueil, pas une phrase n’est de Sophie Divry. Toutes sont issues d’entretiens qu’elle a réalisés, entre septembre 2019 et février 2020, avec cinq manifestants mutilés de la main droite (alors même qu’ils sont droitiers) lors du mouvement des Gilets jaunes. Il travaillait à l’usine, il amarrait des bateaux, ils étaient plombier, étudiant ou apprenti chaudronnier. Un samedi de manifestation, leur main a été arrachée par une grenade bourrée de TNT, et leur existence n’a plus jamais été la même.

Leur témoignage nous plonge au cœur de l’intimité de vies ordinaires, modestes qui ont pour point commun les fins de mois difficiles, un sentiment d’injustice, une colère envers tous ces politiciens déconnectés (aucun parti politique n’a su ou voulu soutenir le mouvement), incapables de les écouter.

Et la sidération devant la violence, aussi brutale que soudaine, de la répression qui s’est abattue sur eux, les laissant estropiés à jamais. Chacun a raconté son histoire à l’autrice, qui en a fait un chœur. Et c’est ce chœur que le collectif X fera résonner à la Maison pour Tous des Rancy, où le théâtre de l’Élysée a programmé le spectacle.

Cinq Mains coupées – Les 14 et 15 novembre à la Maison pour Tous des Rancy (programmation théâtre de l’Élysée) - Collectif X.