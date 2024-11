Le 106e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulé ce lundi au parc de la Tête d’Or. Une commémoration autour de l’aviation et de l’armée de l’air qui fête également ses 90 ans.

C’est sous le ciel gris de Lyon que s’est déroulée la 106e commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Réunis devant la grande entrée du parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement, les Lyonnais venus assister à la cérémonie se mélangeaient aux joggeurs matinaux, mais également aux représentants de l’armée de la base aérienne 942 de Lyon-Mont-Verdun et aux écoles militaires de santé de Lyon-Bron. Cette année, la commémoration mettait en avant l’armée de l’air qui fête également ses 90 ans en 2024.

Devoir de mémoire et promesse de paix

La cérémonie a commencé peu avant 10 heures par la remise de Légions d’honneur, Médailles militaires et d’Ordre National du mérite. Les discours qui ont accompagné la matinée rendaient, bien sûr, hommage au 1,4 million de soldats français morts durant la Première Guerre mondiale, mais étaient également un douloureux rappel que l’histoire, souvent, se répète. "Les combats des tranchées, que nous pensions appartenir aux livres d’histoire, font leur triste retour à l’est de l’Europe. Soyons lucides et déterminés. (…) Nous savons désormais que la paix ne va pas de soi, que la paix n’est jamais acquise, mais qu’elle se garde et se protège comme un trésor", a ainsi déclaré Denis Mistral, Gouverneur militaire de Lyon.

"La paix se garde et se protège comme un trésor."

Denis Mistral, Gouverneur militaire de Lyon.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, dont le discours était traversé par l’esprit et les mots de Jean Jaurès lors de son discours à la jeunesse en 1903, a également salué ces hommes et femmes morts ou blessés durant la guerre. "Malgré les conseils de prudence que nous donnent les formidables déceptions du passé, j’ose dire, avec des millions d’hommes, que maintenant, la grande paix humaine est possible", a ainsi cité l’édile, avant d’ajouter, nous sommes réunis aujourd’hui pour rendre hommage à tous les morts pour la France, civils ou militaires." Mais c’est bien le mot "paix" qu’il fallait retenir du discours de Grégory Doucet, le maire saluant par ailleurs l’engagement de l’Escadrille Air Jeunesse de la base 942.

Fabienne Buccio, préfète du Rhône, et Grégory Doucet, maire de Lyon, lors de la 106e commémoration du 11 novembre. @CM

Alors que plus de 12 000 hommes ont été formés à l’aviation à Lyon, "la Première Guerre mondiale a été la première guerre moderne, technologique", a-t-il encore déclaré. Et de conclure : "Avec Jaurès, ayons le courage, mais surtout la sagesse, de tisser patiemment un monde d’amitié, d’émancipation et de coopération. Vive la paix." 160 collégiens ont enfin chanté en chœur Les larmes d’ivoire, célèbre chant militaire, avant que le cortège ne rejoigne l’île aux souvenirs pour y déposer les gerbes devant le monument aux morts.

Lire aussi : Enquête. La justice lyonnaise est-elle laxiste ?