Jurassic Park à l’Auditorium : ciné, concert et démesure

Gros gros succès en perspective avec ce nouveau ciné-concert proposé par l’Auditorium et qui sera consacré au blockbuster de Steven Spielberg, Jurassic Park.

Culte chez les petits comme chez les grands, ce brûlot de 1993, mêlant aventure, fantastique, épouvante soft avec un côté documentaire en filigrane, continue de fasciner trente ans plus tard.

C’est que la production avait, à l’époque, mis les petits plats dans les grands à l’aide d’effets spéciaux saisissants et d’un casting à toute épreuve réunissant Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum et Richard Attenborough pour des performances auxquelles le film doit beaucoup.

Sans compter la partition époustouflante de John Williams et son thème principal épique et majestueux à l’image des décors naturels hors du commun dans lesquels évoluent tyrannosaures et vélociraptors…

Jurassic Park – Jeudi 14 et vendredi 15 à 20 h, samedi 16 à 18 h et dimanche 17 novembre à 16 h à l’Auditorium – www.auditorium-lyon.com