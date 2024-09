Théâtre des Célestins : une histoire hors du commun de sœurs siamoises

Monstres de foire, Daisy et Violet Hilton deviendront stars à Broadway et finiront dans l’oubli et la misère.

La saison dernière (pour ceux qui ne l’avaient pas vue en 2017), aux Célestins, nous avions pu apprécier la formidable adaptation scénique du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, réalisée par Christian Hecq et Valérie Lesort.

Le duo bénéficiant désormais du statut d’“artistes associés”, il est normal de les retrouver cette année. Avec une création qui nous plongera dans l’univers du cirque et du cabaret, Les Sœurs Hilton (rien à voir avec Nicky et Paris Hilton !).

Le spectacle raconte l’histoire hors du commun de sœurs siamoises, notamment célèbres pour leur rôle dans le film de Tod Browning, Freaks.

Nées en 1908 rattachées par le bas de la colonne vertébrale, Daisy et Violet furent immédiatement rejetées et abandonnées par leur propre mère, considérées comme une punition divine (pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage).

Mary Hilton, la sage-femme qui les met au monde, décide de les adopter, plus par cupidité que par charité chrétienne. Exploitées durant toute leur existence, elles passeront de main en main. D’abord monstres de foire, elles deviendront stars à Broadway et finiront dans l’oubli et la misère. Hecq et Lesort entendent ainsi évoquer la question de la différence, du handicap mais aussi de l’exploitation. Dans un spectacle qui fera appel au théâtre, à la danse, au cirque mais également à la magie, grâce à une collaboration avec le réputé Yann Frisch.



Les Sœurs Hilton – Du 19 au 29 septembre aux Célestins