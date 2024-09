Spectacle : tranches de vie à la Comédie-Odéon

Le Petit Cabaret des Gros Foutus, c’est une galerie de portraits décalés qui capturent les tracas et les renoncements du quotidien : celui-ci veut garer sa voiture, celle-là promène son chien, ces deux-là sont invités à dîner tandis qu’une petite vieille, là-haut, regarde passer les gens par la fenêtre…

Des saynètes à la Jean-Michel Ribes, interprétées comme des numéros de cabaret illustrant des tranches de vie – pour parler des bons moments comme des ratés, de ces instants où l’on perd pied, des traits de génie, de l’amour… Un spectacle musical écrit par Ophélie Kern, émouvant et drôle, qui explore les curiosités et les recoins poétiques de la grande ville contemporaine et donne la parole aux petits, aux invisibles.

Les Insomniaques, Petit Cabaret des Gros Foutus – Du 18 au 28 septembre et du 2 au 5 octobre à la Comédie-Odéon