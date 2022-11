Théâtre de Villefranche : "Je suis tigre", une amitié sans frontières 

Pourquoi Hichem est-il différent des autres enfants ? Pourquoi est-il toujours habillé de la même façon ? Pourquoi n’a-t-il pas de goûter ? Pourquoi boite-t-il ? Autant de questions que se pose Marie, son inséparable amie de jeu.

En effet, Hichem est un enfant réfugié. Petit à petit, entre deux jeux, Hichem va se livrer à Marie, et lui en dire plus sur sa condition et ses douloureux secrets : pourquoi a-t-il dû quitter son pays ? Comment s’est passé son exode ? Combien il a souffert…

Entre danses et acrobaties, les deux enfants échangent, tout en dessinant sous les yeux des spectateurs une immense fresque sur une feuille de papier géante. Ils vont communiquer au-delà de leurs vécus si différents, et au-delà de tout jugement. Une leçon de partage et de tolérance, sublimée par une belle esthétique liée aux illustrations d’Anaïs Massini.

Je suis tigre – Les 23 et 26 novembre. À partir de 6 ans. Théâtre de Villefranche, Villefranche-sur-Saône