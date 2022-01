Humour : Camille Chamoux ou le ras-le-bol d'une vie chronométrée

Avec "Le temps de vivre", son nouveau spectacle qui se nourrit comme à son habitude des tranches de vie du quotidien, la comédienne et humoriste Camille Chamoux nous décrit avec humour et subtilité notre rapport obsessionnel avec le temps.

Forte des succès de ses précédents spectacles Née sous Giscard et L’esprit de contradiction, la comédienne Camille Chamoux revient avec "Le temps de vivre" un nouveau spectacle co-écrit avec Camille Cottin et mis en scène par Vincent Dedienne.

Elle raconte, avec son énergie et son débit de paroles si singulier, ses angoisses face à un monde où tout est minuté, chronométré et où ses journées sont devenues une course contre la montre. En conviant Épicure, Proust ou Boris Vian, Camille Chamoux réussit à concilier littérature et humour avec brio.

"Le temps de vivre" Théâtre de Villefranche le 19 janvier et Radiant-Bellevue le 22 janvier