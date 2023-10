Théâtre de la Croix-Rousse : retour à Saigon...

Saigon, le spectacle de la Franco-Vietnamienne Caroline Guiela Nguyen retrouvera le plateau croix-roussien, cinq ans après l’accueil triomphal obtenu lors d’une première programmation en 2018.

Tout se passe dans un restaurant vietnamien, à la fois à Saigon en 1956 et à Paris en 1996. Les onze interprètes (d’origine française et vietnamienne, tous excellents) nous racontent une histoire faite d’exil et d’amour, de saveurs culinaires et de tristesse. Un spectacle bouleversant.

Saigon – Du 12 au 14 octobre au théâtre de la Croix-Rousse