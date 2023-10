Rhône : renforcement des restrictions d’eau face à la sécheresse 

Avec les température élevées, les ressources en eau dans le Rhône continuent de manquer. Face à cette situation critique la préfecture a décidé de renforcer les restrictions d’eau le long de la Saône.

Tandis que Lyon vient de battre de nouveau un record de chaleur hier , la sécheresse continue de s’intensifier dans la région. La Saône est particulièrement impactée depuis le début de l’année. Déficit de pluie, températures trop élevées pour la saison, les sols restent trop secs. Dans un communiqué publié ce matin, la préfète de région, Fabienne Buccio, a pris la décision, en concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les collectivités, de passer l’axe Saône en "situation de crise sécheresse."

Différents niveaux de gravité établis dans le département du Rhône. © Préfète du Rhône.

La préfète appelle notamment les citoyens à rester vigilants quant à l’utilisation de l’eau. Des mesures de restrictions vont également être mises en place afin que seuls les "usages prioritaires" soient garantis. Cela concernera la santé, la sécurité civile et l’approvisionnement en eau potable.

4 niveaux de gravité

Afin que les restrictions soient plus "progressives", quatre niveaux de gravité ont été décrétés. La "vigilance", "qui n’implique pas de restriction", indique le communiqué, "l’alerte", "l’alerte renforcée" et la "crise."

C’est le niveau de "crise" qui implique les usages prioritaires évoqués plus tôt. Ainsi, plusieurs interdictions vont être mises en place. L’"arrosage des espaces verts publics ou privés", l’"arrosage des potagers domestiques en journée, de 9 h à 20 h", l’"arrosage des espaces sportifs publics ou privés", le "lavage des véhicules à domicile et dans les stations-services", le "lavage des façades et toitures ainsi que le fonctionnement des fontaines à circuit ouvert."

Une infraction à ces mesures sera déclarée comme "contravention de 5 ème classe" et sera sanctionnée de "1 500 euros pour un particulier et 7 500 euros pour une personne morale."

Toutes les infos sur vigieau.gouv.fr