Festival Karavel : prélude à la joie de danser

Dans le cadre du festival Karavel, Kader Attou nous enchante avec Prélude, une pièce remplie d’un hip-hop sensible, née sous le soleil du Sud !

Basé à la Friche la Belle de Mai à Marseille où il est installé depuis 2022, après avoir dirigé pendant treize ans le Centre chorégraphique national de La Rochelle, Kader Attou déploie avec sa compagnie un important travail autour de la danse dans la région Sud, mené par le désir de donner à Marseille le titre de capitale du hip-hop.

Impossible donc de rater ce rendez-vous avec une des figures majeures de cet art, née à Saint-Priest, qui revient à Lyon après nous avoir proposé de belles créations comme The Roots ou Symfonia Piesni Zalosnych sur la musique de Górecki, nous embarquant à chaque fois vers une autre vision du hip-hop. Avec Prélude, il réunit neuf interprètes professionnels de sa région, cette pièce ayant deux versions, une outdoor qui permet d’aller partout à la rencontre du public et une indoor, présentée dans les théâtres. C’est celle-ci que le Radiant nous invite à découvrir !

Conçue au moment de son arrivée sur son nouveau territoire, elle est une invitation à la danse, une rencontre entre la musique électro de Romain Dubois, énergique et douce à la fois, et l’engagement extrême des danseurs.

Le chorégraphe excelle particulièrement quand son écriture est exempte de narration ou de théâtralité, se concentrant sur le corps des interprètes qu’il met ici au défi des rythmes musicaux et des croisements entre individualité et communauté. On retrouve bien sûr son univers sensible et sensuel, son écriture épurée à la virtuosité fluide et non ostentatoire. Prélude nous accompagne simplement au cœur d’une aventure chorégraphique portée par l’humanité du geste.

Prélude - Kader Attou – Les 12 et 13 octobre au Radiant-Bellevue, Caluire

www.radiant-bellevue.fr