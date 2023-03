Théâtre : Believers, une histoire d’amour

« J’ai découvert ce texte en 2015 lorsque je faisais un stage à New York. J’ai été bouleversée par l’écriture, l’histoire et les personnages ». Aurélie Camus, jeune comédienne et metteure en scène adapte le roman de Ken Jaworowski, Believers, une histoire universelle d’amour, de croyances, de choix de vie et de parentalité.

Inspirée d’une histoire vraie et d’un roman de Ken Jaworowski, Believers suit l’histoire de deux jeunes amoureux, Donna et Chris. Ils ont vingt ans quand ils se rencontrent à l’Université, croquent la vie à pleines dents et sont remplis d’amour, de rêves et de folies.

On les retrouve 20 ans plus tard. Ils vivent en couple et ont un enfant. Mais la vie ne les épargne pas. Il est loin le temps des rêves et des folies…

Believers présente de façon ironique le chemin de la vie qui peut être aussi beau et tendre qu'imprévisible et tragique. Que reste-t-il quand tout ce en quoi vous croyez s'effondre ?

Believers, d’Aurélie Camus, par la compagnie 6’Thèmes Théâtre. Jeudi 23 mars à 20h30 à l’espace Laurent Bonnevay, Saint-Didier au Mont d'Or.

Réservation ici.

Dans le cadre d'une soirée au profit de l'association "Regarde chaque jour le monde", qui a pour objet d’accompagner les enfants atteints de cancer.