La Métropole de Lyon va mettre sur les routes la première benne à ordures ménagères (BOM) électrique, après une expérience de 18 mois en conditions réelles.

Depuis 2020 la Métropole de Lyon s’est engagée dans un partenariat avec Renault Trucks afin d’apporter la première benne à ordures ménagères électrique (BOM). "J’ai pu la tester il y a 18 mois, au tout début c’était un peu compliqué au niveau des batteries, mais aujourd’hui c’est bien mieux", souligne Marc Grandjeon conducteur de BOM.

Le véhicule a été testé sur le territoire de deux subdivisions de collecte sur l’est lyonnais secteur de Meyzieu et dans l’ouest secteur de Rillieux-Sathonay. Au total, quatre chauffeurs, dont Marc Grandjeon et une dizaine de ripeurs (chargé de la collecte des déchets) ont été formés à l’utilisation de cette nouvelle BOM électrique.

Au niveau du conducteur @Martin Gaboriau

Une nuisance sonore beaucoup moins importante

L'objectif de la collectivité est d'apporter toujours plus de "décarbonisation dans la mobilité", appuie Isabelle Petiot, vice-présidente de la Métropole de Lyon à la propreté. "L’électrique permet d’avoir un bruit inexistant à l’intérieur de l’habitacle et pour les riverains. Il n'y aura plus le rejet de carburant au niveau des agents à l'arrière du véhicule", approuve le conducteur.

Au-delà de la dimension écologique et des nuisances sonores, le nouveau véhicule doit apporter de meilleures conditions de travail pour les agents de propreté. Aujourd'hui, les premiers retours des conducteurs et ripeurs sont bons, notamment en matière de maniabilité du camion. "Le nouveau camion fait 50 centimètres de plus, dans les virages au début c’était compliqué, mais on s'y habitue et la conduite est bien plus souple", affirme le représentant du jour des conducteurs, Marc Grandjeon.

L'arrière du camion avec plus de sécurité @MartinGaboriau

Une sécurité accrue

Une conduite agréable qui s’ajoute à une meilleure sécurité. "Il y a des capteurs, une détection automatique de type de bac à collecter. Nous voulions faciliter le travail des agents", souligne le représentant de Renault Trucks.

Fort de ces essais concluants, la Métropole va donc commander sa première BOM électrique, mise en service avant la fin du mois de mars 2023 sur le territoire Nord-Ouest de la Métropole de Lyon. Ce nouveau véhicule coûte 460 000 euros et a été subventionné à hauteur de 120 000 euros de l’ADEME ( Agence de la transition écologique) de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À titre de comparaison un véhicule diesel coûte 240 000 euros.

Aujourd’hui le parc de bennes à ordures ménagères est constitué de 134 BOM dont deux tiers en diesel. Bruno Bernard a pour objectif de mettre un maximum de BOM électrique d’ici la fin du mandat, "on le sait très bien qu’il y aura encore des bennes à ordure diesel, mais nous allons essayer de les réduire au maximum".

Après la livraison du premier véhicule, deux nouveaux véhicules devraient arriver avant la fin de l’été et deux autres avant la fin de l’année 2023.