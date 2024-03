Théâtre Astrée : le temps fort de Chaos Danse

Chaos Danse présente son temps fort avec des spectacles de qualité qui s’adressent à un public curieux de découvrir la jeune création.

Avec onze spectacles, le temps fort de Chaos Danse s’impose une fois de plus comme un festival à ne pas rater, d’autant qu’il est gratuit pour les étudiants et les moins de 18 ans et à prix léger pour les autres.

On citera : le jeune ballet du CNSMD de Lyon qui se confronte à l’écriture de quatre grands chorégraphes dont celle primale de Sharon Eyal et celle puissante de Jan Martens, la compagnie Relevant avec Stand Out dont la gestuelle empruntée au hip-hop questionne avec force et énergie les relations entre l’individu et le groupe.

Roman de Marguerite Duras, L’Homme assis dans le couloir est incarné par les corps de quatre interprètes de la compagnie La Fiévreuse sur une sonate de Jean-Sébastien Bach tandis qu’avec L’Œil du Prince, la compagnie Apart explore dans une totale liberté d’expression le regard du public sur une œuvre d’art, les réactions et l’imaginaire qu’elle provoque en lui.

Fin de luttes permet à deux circassiens de la compagnie Groupe Nuits de chercher, dans la sueur et la violence, l’altérité menant à l’état de grâce.

À ne pas rater, Les Idoles, un duo féminin découvert à la Maison de la danse qui, avec Reface, élabore une recherche sur l’identité et la notion de vie éphémère à travers une transformation incessante du visage, en fusion avec la gestuelle minimale et prégnante du corps. Usant de perruque, scotch et bouts de papier collés, elles créent un univers captivant ou apparaissent et disparaissent des personnages mystérieux et pourtant proches de ce que nous sommes.

Le temps fort de Chaos Danse – Du 13 mars au 5 avril au théâtre Astrée, campus de la Doua à Villeurbanne

Programme complet : www.theatre-astree.univ-lyon1.fr