Deux personnes suspectées de trafic de stupéfiants arrêtées à Lyon

Les 8 et 9 mars, la police a interpellé deux personnes suspectées de trafic de stupéfiants à Lyon.

Il était 17h40 le 8 mars dernier, lorsque la police repérait un conducteur au "comportement inhabituel" dans le 5e arrondissement de Lyon. Une fois le véhicule arrêté, les policiers constataient un "échange de stupéfiant" entre le conducteur du véhicule et une femme, qu’ils décidaient alors d’interpeller. Les deux suspects reconnaissaient les faits et étaient placés en garde à vue. Dans le véhicule, de la résine de cannabis et de l’argent en espèce étaient alors retrouvés.

Cannabis, cocaïne, ecstasy...

Lors de sa garde à vue, la jeune femme de 26 ans reconnaissait sa consommation de stupéfiants. Le conducteur du véhicule, un jeune homme de 22 ans défavorablement connu des forces de l’ordre était quant à lui identifié comme le "livreur régulier de stupéfiants" d’un troisième individu, un homme d’une quarantaine d’années, jusqu'ici inconnu des services de police.

Lors de son interpellation et de la perquisition de son domicile, les forces de l'ordre ont mis la main sur 178 grammes d’herbe de cannabis, 175 comprimés d’ecstasy, 9 grammes de MDMA, 3 grammes de cocaïne et 435 euros étaient découverts. Cet homme doit désormais faire l'objet d’une convocation à délais différé devant un officier de policier judiciaire. Quant à son livreur présumé, le conducteur de 22 ans interpellé en flagrant délit de revente, il a été présenté au parquet de Lyon mardi 12 mars en vue d’une comparution immédiate.