Théâtre à Lyon : "True Copy" au TNG, une copie enfin rendue !

C’était peut-être l’une des plus grandes frustrations de la saison dernière, ne pas avoir vu True Copy. Cette création du groupe Berlin, venu des Pays-Bas, contrairement à ce qu’indique son nom, retrace l’incroyable histoire d’un faussaire de génie, Geert Jan Jansen.

Capable de reproduire des toiles de grands maîtres, plus vraies que les originales, il s’est enrichi en faisant commerce d’impeccables copies de Picasso, Chagall ou Matisse avant que la police ne vienne interrompre sa juteuse petite entreprise un beau matin de 1994. Entre-temps il aura vendu à prix d’or des milliers de faux.

Le spectacle, mis en scène par Bart Baele et Yves Degryse, est basé sur un dispositif vidéo qui nous plonge dans l’atelier du peintre. Mais le plus surprenant est que c’est Geert Jan Jansen qui interprète son propre rôle ! Il peint même, chaque soir de représentation, un tableau qui est ensuite vendu aux enchères. Bref, c’est avec encore plus d’impatience que l’on attend la reprise de ce spectacle… inimitable.

True Copy – Les 14 et 15 décembre au TNG.