Théâtre : 5 spectacles à voir en octobre à Lyon

Notre sélection pour cette première quinzaine du mois d’octobre, dans les salles de spectacles lyonnaises

Timlideur

Une création de la compagnie Candolle qui raconte l’histoire, fictive mais parfaitement plausible, d’un jeune homme, apprenti militant, qui se retrouve catapulté à un poste à haute responsabilité dans ce qui sera la plus grande opération de désobéissance civile écolo jamais organisée en France !

Du 2 au 7 octobre au théâtre des Clochards Célestes

Olivier Borle

Ariane

Une création musicale montée par Olivier Borle, metteur en scène et comédien fidèle du théâtre de La Renaissance. Le spectacle est conçu d’après le chef-d’œuvre d’Albert Cohen, Belle du Seigneur, dont Ariane est une héroïne inoubliable.

Du 3 au 5 octobre au théâtre de la Renaissance

Perséphone ou le premier hiver © Julie Cherki

Perséphone ou le premier hiver

Perséphone est une petite fille pleine de vie, qui ne cesse de poser mille questions à sa mère, la déesse Déméter. Jusqu’au jour où, au seuil de l’adolescence, elle tombe dans le royaume souterrain des enfers et se retrouve confrontée à des épreuves, des dangers, mais aussi des aventures excitantes… Pour les traverser sans encombre, elle apprendra à faire les bons choix, découvrira qu’elle peut influer sur son destin… En un mot, elle apprendra à grandir. Pour retranscrire cette histoire pleine de rebondissements, les arts se mélangent et se répondent, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les textes poétiques s’accompagnent de musique, tandis que sur grand écran se mêlent jeux d’ombre et illustrations réalisées en direct.

Le 4 octobre. À partir de 8 ans. Théâtre de Vénissieux, Vénissieux

Sur tes traces © Émilie Coenegrachts

Sur tes traces

De Gurshad Shaheman et Dany Boudreault, le premier est français d’origine iranienne tandis que le second est québécois. Ces deux jeunes artistes se prêtent à un passionnant jeu de portraits croisés, basé sur leurs archives personnelles. Ils exhument leur passé, leur adolescence et les traces qui restent inscrites dans notre intimité.

Du 9 au 11 octobre au théâtre de la Croix-Rousse

Le Silence des champignons © Julie Cherki

Le Silence des champignons

Depuis 2011, l’ensemble TaCTuS imagine des spectacles musicaux et pluridisciplinaires, faisant la part belle aux percussions. Créé en 2023, Le Silence des champignons n’échappe pas à la règle. Il offre aux tout-petits une promenade visuelle et sonore à l’intérieur d’un sous-bois, à la découverte des légers bruits de la forêt, de chants d’oiseaux mélodieux et de décors pastel et naïfs inspirés de champignons. La musique douce du compositeur John Cage est interprétée en direct par deux percussionnistes qui se glissent aussi dans la peau des personnages. Joué dans l’Amphithéâtre, la petite salle de l’opéra, ce spectacle sensible et poétique stimulera l’imaginaire des tout-petits.

Le 9 octobre. À partir de 2 ans. Opéra de Lyon, Lyon 1er