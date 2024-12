Arnaud Joyet et Oldelaf © Frank Loriou

Choisir de passer le réveillon du jour de l’An dans l’un des nombreux cafés-théâtres que compte notre ville peut être une excellente option si vous appréciez les spectacles d’humour. L’ambiance y est toujours festive et la programmation à la fois soignée et plus abondante qu’à l’accoutumée. Ce sera notamment le cas à l’Espace Gerson, salle mythique dédiée à l’humour à Lyon.

Après le succès des éditions précédentes, “Le Grand Soir de l’Année” est de retour pour une nouvelle édition du plus déjanté des réveillons ! Au nombre de sept, les artistes invités nous convient à une soirée unique, placée sous le signe de l’élégance, du charme, des paillettes… et de la folie pure.

Oldelaf et Arnaud Joyet relèvent le défi de l’humour musical. Sans œillères, pied au plancher, Amandine Lourdel écrase toutes nos certitudes. Tandis qu’Audrey Baldassare, ex-pompier, provoque un incendie de rire. L’excellent Karim Duval nous parle d’entropie avec malice et subtilité. Et Harold Barbé part à la recherche d’un anxiolytique… en plein cœur du Hellfest.

Et comme dit si bien le maître de cérémonie, Patrick Chanfray : il n’y a qu’ensemble qu’on sera plusieurs à être nombreux, et à rire !

Le Grand Soir de l’Année – Le 31 décembre à la Bourse du Travail (réservations à l’Espace Gerson)