L'Institut Lumière met Ridley Scott à l'honneur depuis le 1er juin et jusqu'au 17 juillet. Tour d'horizon de la programmation de ce week-end.

L’Institut Lumière clôt sa saison en mettant à l’honneur Ridley Scott, un grand cinéaste contemporain, auteur de quelques-uns des plus grands classiques de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. "Ridley Scott est un conteur d’histoires hors pair, démiurge créateur d’univers et génial directeur d’acteurs", indique l'Institut Lumière sur son site web.

Jusqu'au 17 juillet à l'Institut Lumière

Depuis le 1er juin et jusqu'au 17 juillet, l'Institut Lumière projette plusieurs films du réalisateur, des moments de cinéma pour découvrir son travail. À près de 85 ans, Ridley Scott ne quitte pas les plateaux de tournage. Son prochain film: Napoléon.

"Non seulement son âge décuple sa créativité mais ses projets restent d’une ampleur peu commune, toujours plus spectaculaires", estime l'Institut Lumière. L'homme a quarante ans lorsqu'il tourne son premier long métrage, "Les duellistes", en 1977.

La rétrospective Ridley Scott continue à l'Institut Lumière. Cette semaine : Traquée en séance unique, une soirée spéciale avec conférence et film, le Final Cut de Blade Runner et pour la première fois sur grand écran en France, la version Director's cut de Kingdom of Heaven !

Ridley Scott a appris le cinéma "sur le tas" en réalisant des centaines de films publicitaires. Son nom est désormais associé à deux classiques du cinéma: Alien, le 8e passager (1979) et Blade Runner (1982).

Envie de découvrir ou de redécouvrir les films du célèbre réalisateur? Rendez-vous ce week-end à l'Institut Lumière et jusqu'au 17 juillet.

Programmation du week-end

Samedi 2 juillet

16h45 - Robin des Bois (2010, 2h19, coul.)

21h - Thelma et Louise (1991, 2h09, coul.)

Dimanche 3 juillet

14h30 - Les Duellistes (1977, 1h35, coul.)

16h30 - Blade Runner Final Cut (1982, 1h57, coul.)

18h45 - Mensonges d’État (2008, 2h03, coul.)