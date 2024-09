Radiant-Bellevue : l’histoire de l’art en stand-up

Un spectacle pédagogique et spectaculaire sur l’histoire des arts picturaux

Ce spectacle ne pouvait avoir lieu qu’au Radiant, une des plus grandes salles de théâtre du département. C’est en effet avec un mur de 4 000 tableaux en fond de scène que ce show nous propose un parcours de toute l’histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà…

Hector Obalk a conçu une manière de stand-up pédagogique et spectaculaire sur l’histoire des arts picturaux, traversant les âges (du XIVe siècle jusqu’à nos jours) et n’omettant aucun courant majeur ni aucun chef-d’œuvre. Il est accompagné de ses musiciens et de ses images de très haute définition. Une représentation sans précédent, menée par un expert passionné, originale et non dénuée d’humour.

Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures – Le 19 septembre au Radiant-Bellevue, Caluire