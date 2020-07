Que faire à Lyon et dans les alentours durant le pont du 14 juillet ?

Que faire le mardi 14 juillet à Lyon ? Entre musée, balades, visites et cinéma, nous vous proposons les bons plans de ce week-end prolongé dans Lyon et sa région.

Musée des Confluences : les visites flash

Le musée des Confluences organise des « visites flash » pour appréhender en 15 minutes ses collections permanentes et temporaires (Prison, au-delà des murs, Le monde en tête). La visite, augmentée grâce aux explications d’un médiateur culturel, permet de mieux comprendre les significations originelles des œuvres en plus d’une expérience immersive.

Mardi 14 juillet, 14h. Gratuit avec billet d’entrée. Réservation sur place : six personnes par exposition maximum.

Mais aussi… Défi en famille : l’aventure Chrono’lab

Le musée propose également un atelier en famille (dès 8 ans), sur fond d’escape game : chrono’lab vous enferme dans une réserve du musée et vous confie une mission – sauver tous les objets de la collection d’égyptologie. Le chrono tourne…

Mardi 14 juillet, 14h30. Sur réservation. Durée : 1h30. 9€ tarif plein / 6€ tarif réduit + droits d’entrée au musée.

Cinéma : Été 85, de François Ozon

Inspiré de l’ouvrage La danse du coucou (Aidan Chambers,1982), François Ozon revient sur la scène cinématographique avec son nouveau long métrage : Été 85. Le film relate l’histoire de deux adolescents, un été en Normandie. Leur relation mêle amitié et passion avant de déboucher sur un drame. Un récit presque autobiographique : le cinéaste a lui-même lu et apprécié l’ouvrage d’Aidan Chambers quand il était adolescent. Une mise en lumière des passions adolescentes interprétée avec brio par Félix Lefebvre, Benjamin Voisin et Philippine Vegle.

Les cinémas UGC et Pathé, Lumière Terreaux, Comoedia, Ciné Mourguet, Cinéma les Alizés, Ciné Meyzieu etc.

Se rafraichir dans les piscines lyonnaises

Les piscines municipales de La Duchère, Gerland et Mermoz proposent encore de nombreux créneaux horaires en ce week-end du 14 juillet. Le principe est simple : il faut réserver en ligne des créneaux de deux heures (deux euros), maximum deux fois par semaine. L’occasion de se rafraîchir en ces temps de forte chaleur.

Voir notre article sur l’ouverture des piscines lyonnaises ce week-end.

Mais aussi, pour ceux qui peuvent se déplacer, faire un tour vers les lacs de montagne

Lac d’Annecy : à deux heures d’autoroute de Lyon, le domaine du lac d’Annecy propose de nombreuses activités terrestres et nautiques en plein cœur de la Haute-Savoie. Il est aussi possible de monter observer et visiter le château Menthon Saint-Bernard, construit au Xème siècle et ouvert tous les jours sans réservation préalable.

Lac d'Aiguebelette : situé en Savoie, à l'extrémité sud du massif du Jura, le lac d'Aiguebelette est accesible en une heure de Lyon en voiture. Le domaine propose des activités multiples : canoë kayak, canyoning et baignade.

Lac du Bourget : à 1h30 de Lyon en voiture, le lac du Bourget propose également de nombreuses activités nautiques et terrestres près d’Aix-les-Bains.

Lac de Paladru : le lac de Paladru, surnommé « lac bleu », se situe dans l’Isère à une heure en voiture de Lyon. La baignade y est autorisée sur des plages surveillées entre 10h et 14h puis 14h30 à 18h30.

Visiter la cité médiévale de Pérouges

Surplombant la plaine de l’Ain, Pérouges fait figure à part : la cité médiévale – perchée sur une colline de la Côtière – a connu son essor au XIIIème siècle étant donné sa situation géographique entre les royaumes de Bourgogne, de la Savoie et du Dauphiné. Aujourd’hui, le village est classé parmi « les plus beau village de France » et propose des activités variées : visite du musée, du château et de la vieille ville, mais aussi rencontre avec les artisans locaux.

Pérouges se situe à 40km de Lyon et accessible via l’autoroute A42.